Карлсон не исключил, что к смерти Навального могут быть причастны США или Украина

«Они убили дочь [Александра] Дугина [Дарью Дугину] в Москве, так что это вполне возможно», — сказал он. Также журналист в ироничной манере допустил, что за смертью политика могут стоять и США.

Комментируя утверждения о возможной причастности России к смерти Навального, Карлсон заявил, что «убивать его во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности» было бы нецелесообразно.

Ранее конгрессвумен отметила лицемерие властей США в ситуации с Навальным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

