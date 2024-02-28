Карлсон не исключил, что к смерти Навального могут быть причастны США или Украина

Американский журналист Такер Карлсон не исключил, что за смертью российского оппозиционера Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) могут стоять власти Украины, сообщает ТАСС.

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«Они убили дочь [Александра] Дугина [Дарью Дугину] в Москве, так что это вполне возможно», — сказал он. Также журналист в ироничной манере допустил, что за смертью политика могут стоять и США.

Комментируя утверждения о возможной причастности России к смерти Навального, Карлсон заявил, что «убивать его во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности» было бы нецелесообразно.

Ранее конгрессвумен отметила лицемерие властей США в ситуации с Навальным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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