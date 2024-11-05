Владимир Уйба объявил об отставке с поста главы Коми

Руководитель республики Коми Владимир Уйба объявил об уходе в отставку. Видеообращение к жителям республики появилось в его официальном Telegram-канале.

Как рассказал губернатор, президент РФ доверил ему «фронт работ на федеральном уровне». Другие подробности он пока не привел. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Уйба заявил, что «делал все, чтобы оправдать доверие президента и жителей республики».

Владимир Уйба 2 апреля 2020 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы Коми. Он сменил Сергея Гапликова, который ушел в отставку на фоне тяжёлой ситуации в республике с COVID-19. С 15 декабря 2003 года по 22 января 2020 года Уйба возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.

На выборах главы Коми в сентябре 2020 года Владимир Уйба был избран губернатором, набрав 73,16 % голосов.

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
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