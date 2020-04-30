Глава Ставрополя Джатдоев умер в 57 лет

Руководитель Ставрополя Андрей Джатдоев скончался на 58 году жизни. Об этом проинформировал губернатор края Владимир Владимиров. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким умершего.

Губернатор не уточнил причину кончины мэра краевого центра. По словам Владимирова, смерть Джатдоева — невосполнимая утрата для всего города. По оценке главы региона, Андрей Джатдоев был достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, отмечает RT.

Джатдоев возглавил администрацию Ставрополя в 2012 году.

