Легкомоторный самолет упал в Коломне
20 марта 202616:46
Легкомоторный самолёт потерпел крушение в городском округе Коломна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.
В ведомстве указали, что инцидент произошёл днём 20 марта на улице Кирова, 102.
«Привлекаемые силы и средства: 25 человек, 9 единиц техники... Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.
Ранее 65-летний пилот погиб при крушении легкомоторного самолёта в деревне Ильясово в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Путин поздравил Токаева с успешным проведением референдума по Конституции
- «Лечат рекламой!»: Медики пояснили, как нейросети навредили пациентам
- В Госдуме рассказали, как компаниям попасть в «белый список» Минцифры
- Легкомоторный самолет упал в Коломне
- Профицитный товар: Как заражение скота ящуром отразится на стоимости мяса
- Путин учредил в РФ День военно-политических органов
- Зритель готов: «Черному шелку» с Биковичем предрекли успех в прокате
- Глава СПЧ заявил, что ограничения интернета в РФ обеспечивают безопасность
- Учителя объяснили рост спроса на репетиторов
- Российский турист утонул на Филиппинах