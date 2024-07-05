Глава СПЧ заявил, что ношение никаба не относится к сфере прав человека

Запрет на ношение никаба не относится к сфере прав человека и не может быть решен в рамках общественной дискуссии, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

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По его словам, ношение никаба встретило жесткое сопротивление в обществе, однако тема требует обсуждений с религиозными лидерами.

«Вопрос требует обсуждений, в первую очередь, с религиозными лидерами, авторитетами. Собственно, это обсуждение происходит, давайте обсуждать честно», - пояснил он в ходе пресс-конференции в Махачкале.

Ранее муфтий Северного Кавказа высказал поддержку полного запрета никаба в России, подчеркнув, что его использование наносит практический ущерб мусульманскому сообществу, так как оно может способствовать конфликтам в межрелигиозных отношениях, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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