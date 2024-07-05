Глава СПЧ заявил, что ношение никаба не относится к сфере прав человека
Запрет на ношение никаба не относится к сфере прав человека и не может быть решен в рамках общественной дискуссии, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
По его словам, ношение никаба встретило жесткое сопротивление в обществе, однако тема требует обсуждений с религиозными лидерами.
«Вопрос требует обсуждений, в первую очередь, с религиозными лидерами, авторитетами. Собственно, это обсуждение происходит, давайте обсуждать честно», - пояснил он в ходе пресс-конференции в Махачкале.
Ранее муфтий Северного Кавказа высказал поддержку полного запрета никаба в России, подчеркнув, что его использование наносит практический ущерб мусульманскому сообществу, так как оно может способствовать конфликтам в межрелигиозных отношениях, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ опровергла нападение на воронежское управление ведомства
- Дзюба отказал зарубежным клубам ради игры в России
- Уголовное дело возбудили из-за отравления 18 человек водой в Приморье
- Песков указал на отсутствие предпосылок для возобновления переговоров по Украине
- Ралли-марафон «Шелковый путь» стартовало в Томске
- Путин: Шансы украинского руководства победить на выборах близки к нулю
- Орбан: Позиции России и Украины по урегулированию «очень далеки друг от друга»
- Деревья начали падать в Москве из-за непогоды
- Эстония введет полный досмотр пересекающих границу с РФ грузов
- Орбан призвал остановить огонь на Украине для возобновления переговоров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru