Глава СПЧ заявил, что ношение никаба не относится к сфере прав человека

По его словам, ношение никаба встретило жесткое сопротивление в обществе, однако тема требует обсуждений с религиозными лидерами.

«Вопрос требует обсуждений, в первую очередь, с религиозными лидерами, авторитетами. Собственно, это обсуждение происходит, давайте обсуждать честно», - пояснил он в ходе пресс-конференции в Махачкале.

Ранее муфтий Северного Кавказа высказал поддержку полного запрета никаба в России, подчеркнув, что его использование наносит практический ущерб мусульманскому сообществу, так как оно может способствовать конфликтам в межрелигиозных отношениях, напоминает «Радиоточка НСН».

