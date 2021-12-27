Глава СПЧ выступил против содержания ректора «Шанинки» в СИЗО

Нет никакой необходимости держать ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве, в СИЗО. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе пресс-конференции, посвященной результатам работы СПЧ в 2021 году.

По словам Фадеева, пока ни суд, ни прокуратура не прислушались к его ходатайствам, ни к десятку других. Однако, как подчеркнул глава СПЧ, он намерен и дальше «принимать какие-то меры» для перевода Зуева под домашний арест.

Сейчас ректор «Шанинки» находится в больнице «Матросской тишины».

На прошлой неделе Мосгорсуд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта.

Путин заявил, что держать под арестом ректора «Шанинки» нет необходимости

Следствие подозревает Сергея Зуева в том, что он, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком для хищения денег вуза. Как выяснило следствие, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, ущерб оценивается примерно в 20 миллионов рублей.

Ректору «Шанинки» Сергею Зуеву, скорее всего, изменят меру пресечения после слов президента Владимира Путина, однако прецедентом это не станет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый генпрокурор России Валентин Степанков.

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ФОТО: msses.ru
ТЕГИ:Валерий ФадеевСПЧ
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