Глава СПЧ выступил против содержания ректора «Шанинки» в СИЗО

Нет никакой необходимости держать ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве, в СИЗО. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе пресс-конференции, посвященной результатам работы СПЧ в 2021 году.

По словам Фадеева, пока ни суд, ни прокуратура не прислушались к его ходатайствам, ни к десятку других. Однако, как подчеркнул глава СПЧ, он намерен и дальше «принимать какие-то меры» для перевода Зуева под домашний арест.

Сейчас ректор «Шанинки» находится в больнице «Матросской тишины».

На прошлой неделе Мосгорсуд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта.