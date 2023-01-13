Глава СПЧ указал на Конституцию депутатам, ополчившимся на уехавших из страны
Вопрос лишения гражданства покинувших Россию лиц закрыт, поскольку такая мера противоречит Конституции, сказал НСН Валерий Фадеев.
Любые законы, принимаемые в отношении покинувших страну граждан, не должны идти вразрез с Конституцией РФ. Об этом НСН заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество тех, кто уехал из России и позволил себе оскорбительные заявления в адрес страны и военнослужащих. Также депутаты Госдумы выдвинули предложения лишать гражданства уехавших за границу критиков спецоперации, а зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал не впускать в страну врагов государства. Фадеев заявил, что любые меры в отношении таких граждан не должны противоречить Конституции РФ.
«По каким-то темам вопрос уже закрыт, например, по лишению гражданства. Лишать гражданства нельзя никого, это прямо указано в Конституции. Законодатели вправе принять законы, призванные воздействовать на тех, кто сегодня выступает против России, наших Вооруженных сил, спецоперации. Но такие меры не должны противоречить Конституции, надо из этого исходить», — сказал глава СПЧ.
В свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Life.ru заявлял, что в России нужно создавать все условия для того, чтобы покинувшие страну россияне вернулись назад. При этом он отметил, что необходимо бороться с врагами России. Комментируя инициативу Володина, Песков предложил для начала разработать определение, что считается преступлением, за которое полагается такое наказание.
Ранее стало известно, что член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин от «Единой России» намерен инициировать подготовку законодательной инициативы с целью признания «трусов-перебежчиков» и «предателей Родины» иноагентами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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