Глава СПЧ счел математической ошибкой рост числа россиян, которые против смертной казни

«Это почти в пределах ошибки, как бывший математик вам скажу. Не взялся бы здесь искать какие-то глубокие социальные причины», – уточнил он в беседе с «Газетой.Ru».

Он также добавил, что о причинах такой тенденции подробнее могут рассказать только социологи.

Согласно опросу ВЦИОМ, за последние четыре года число сторонников моратория на высшую меру выросло на 5%. Если в 2021 его поддерживали 21% россиян, то в 2025 – уже 26%, передает «Радиоточка НСН».

