Глава СПЧ счел математической ошибкой рост числа россиян, которые против смертной казни

Увеличение числа россиян, выступающих против возвращения смертной казни, на 5% является математической ошибкой, заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.

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«Это почти в пределах ошибки, как бывший математик вам скажу. Не взялся бы здесь искать какие-то глубокие социальные причины», – уточнил он в беседе с «Газетой.Ru».

Он также добавил, что о причинах такой тенденции подробнее могут рассказать только социологи.

Согласно опросу ВЦИОМ, за последние четыре года число сторонников моратория на высшую меру выросло на 5%. Если в 2021 его поддерживали 21% россиян, то в 2025 – уже 26%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ВЦИОМСПЧСмертная Казнь

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