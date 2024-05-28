Глава СПЧ раскритиковал «Алису» за отказ отвечать на «политические» вопросы

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев раскритиковал голосовые помощники от «Яндекса» и VK «Алису» и «Марусю», так как они «стесняются давать ответы» на политические вопросы, пишет «Коммерсант».

По его наблюдениям, виртуальные помощники отказываются отвечать на вопросы, например, «Чей Донбасс?» и «Что случилось в Буче?». Он счел подобное неприемлемым, ведь даже американский ChatGPT дает "обтекаемые" ответы.

Разработчики же утверждают, что все ответы умных помощников имеют элемент случайности, никакого единого алгоритма в данном случае нет.

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До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также раскритиковал ответы сервиса YandexGPT на политические вопросы. Политик отметил, что заложенный компанией «Яндекс» подход к ответам умной колонки «Алиса» подрывает доверие к продукту. Медведев назвал YandexGPT «страшным трусом».

В частности, зампред Совбеза обратил внимание, что сервис отказался отвечать на вопросы о расположении памятников пособнику нацистов Степану Бандере на Украине и о расстоянии между Киевом и Белгородом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:СПЧИскусственный Интеллект

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