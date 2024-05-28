Глава СПЧ раскритиковал «Алису» за отказ отвечать на «политические» вопросы

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев раскритиковал голосовые помощники от «Яндекса» и VK «Алису» и «Марусю», так как они «стесняются давать ответы» на политические вопросы, пишет «Коммерсант».

По его наблюдениям, виртуальные помощники отказываются отвечать на вопросы, например, «Чей Донбасс?» и «Что случилось в Буче?». Он счел подобное неприемлемым, ведь даже американский ChatGPT дает "обтекаемые" ответы.

Разработчики же утверждают, что все ответы умных помощников имеют элемент случайности, никакого единого алгоритма в данном случае нет.