«Алиса» изменила ответ о героине мультфильма «Маша и медведь»

В частности, теперь «Алиса» отвечает, что родители девочки уехали на поезде в город с остальными детьми, однако расстраиваться Маша не стала.

«Жизнерадостная героиня не унывает и не печалится по этому поводу. Ей есть чем заняться — доставать медведя и влипать в разные истории», — рассказала «Алиса».

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила, что на вопрос о том, почему Маша живет одна, умная колонка указала, что девочка — это призрак убитого ребёнка. Также гаджет пояснил, что видеть Машу могут только животные, в частности, медведь, который и «лишил её жизни», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

