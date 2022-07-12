Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с учёным Колкером

Комментируя случай с учёным из Новосибирска Дмитрием Колкером, который умер через несколько дней после ареста, он отметил, что надо чаще использовать такие меры, как домашний арест и подписка о невыезде.

«Можно предположить, что тем, кто принимал решение о заключении его под стражу, надо было получше подумать, прежде чем требовать его заключения под стражу», - подчеркнул Фадеев.

Он добавил, что в настоящее время в России некоторые тюрьмы переполнены и, вероятно, не следует держать в них людей, которые «обвиняются не в тяжких преступлениях».

Ранее новосибирский Советский районный суд арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера по подозрению в госизмене, сообщает «Свободная пресса». Через три дня после ареста учёный, у которого был рак четвёртой степени, умер.