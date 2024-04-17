Глава СПЧ призвал создать реестр работодателей, привлекающих мигрантов

Он отметил, что безусловным приоритетом должно оставаться привлечение местных кадров и работодателям нужно будет доказать, что привлечение мигрантов - единственное решение.

«Эти работодатели должны доказать, что никакого другого решения нет. Они должны предъявить доказательства, что они пытались привлечь местную рабочую силу», - заключил Фадеев.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что остановить бесконтрольный въезд мигрантов на территорию страны можно только системой организованного набора со стороны работодателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

