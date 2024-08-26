Глава СПЧ призвал создать неуязвимый для зарубежных спецслужб мессенджер
В России необходимо внедрить отечественный и неподконтрольный зарубежным спецслужбам мессенджер. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев.
На фоне задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова он отметил, что такая разработка необходима «в условиях СВО и конфронтации с Западом».
«Знаю, что были разработки, но реальных продуктов мы не видим», - указал Фадеев.
По его мнению, правоохранители и спецслужбы должны оперативно получать доступ к информации о людях, но только по конкретным делам и при наличии соответствующего решения суда.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что уже осенью 2024 года в России могут ввести сбор с частных предприятий за использование зарубежного программного обеспечения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru