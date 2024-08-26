Глава СПЧ призвал создать неуязвимый для зарубежных спецслужб мессенджер

На фоне задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова он отметил, что такая разработка необходима «в условиях СВО и конфронтации с Западом».

«Знаю, что были разработки, но реальных продуктов мы не видим», - указал Фадеев.

По его мнению, правоохранители и спецслужбы должны оперативно получать доступ к информации о людях, но только по конкретным делам и при наличии соответствующего решения суда.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что уже осенью 2024 года в России могут ввести сбор с частных предприятий за использование зарубежного программного обеспечения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

