СМИ: Дуров находится под следствием за отказ сотрудничать в области преступлений
Павел Дуров находится под следствием национальных за отказ сотрудничать в борьбе с кибер- и финансовыми преступлениями в Telegram. Об этом со ссылкой на французскую полицию сообщает Reuters.
По данным агентства, расследованием дела бизнесмена занимаются национальное подразделение по борьбе с киберпреступлениями и национальное управление по борьбе с мошенничеством.
Представитель французской полиции заявил Reuters, что основатель Telegram «всё ещё находится под стражей».
Ранее команда Telegram назвала абсурдным то, что ресурс либо его владелец несут ответственность за злоупотребление мессенджером, сообщает «Свободная пресса».
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