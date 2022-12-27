Силуанов: Позиция властей по налогам для уехавших россиян пока не сформирована
Позиция властей России по налогообложению граждан, работающих из-за рубежа, пока не сформирована окончательно. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что для покинувших страну россиян следует отменить преференции и повысить налоги, напоминает «Свободная пресса».
Как отметил Силуанов, такое предложение «в принципе» рассматривается,пишет RT. Однако позиция по нему пока не сформирована.
«Мы могли бы, наверное, говорить о том, что, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории Российской Федерации, с этого может быть уплачен налог. И мы, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая никаких негативных стимулов», — цитирует главу Минфина РИА Новости.
Силуанов добавил, что власти взвешивают предложения депутатов, позже правительство определится с позицией по этому вопросу.
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