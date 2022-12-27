Силуанов: Позиция властей по налогам для уехавших россиян пока не сформирована

Позиция властей России по налогообложению граждан, работающих из-за рубежа, пока не сформирована окончательно. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Володин анонсировал повышение налогов для уехавших россиян

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что для покинувших страну россиян следует отменить преференции и повысить налоги, напоминает «Свободная пресса».

Как отметил Силуанов, такое предложение «в принципе» рассматривается,пишет RT. Однако позиция по нему пока не сформирована.

«Мы могли бы, наверное, говорить о том, что, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории Российской Федерации, с этого может быть уплачен налог. И мы, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая никаких негативных стимулов», — цитирует главу Минфина РИА Новости.

Силуанов добавил, что власти взвешивают предложения депутатов, позже правительство определится с позицией по этому вопросу.

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:РоссиянеНалогиМинфин РФАнтон Силуанов
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