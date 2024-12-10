Глава СПЧ предложил ввести интегральную оценку знаний выпускников школ

По его словам, ЕГЭ сегодня является вступительным экзаменом при поступлении в высшее учебное заведение. Однако такие предметы, как география, история и литература сдает очень мало учеников, при этом в России нет интегральной оценки знаний школьников по всему спектру предметов.

Как пояснил Фадеев, этот балл можно было бы рассчитывать, как среднюю оценку за четверть или за полугодие. При этом в дальнейшем показатель также можно было бы учитывать при поступлении в университет вместе с результатами ЕГЭ.

Президент Путин поддержал подобное предложение. По его словам, подобную инициативу важно проработать совместно с правительством.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что ЕГЭ упрощает поступление в вузы абитуриентов из регионов. При этом экзамен ежегодно совершенствуется - из него исключили тестовую часть, ввели устное испытание и больше творческих заданий, передает «Радиоточка НСН».

