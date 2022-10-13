Глава СПЧ назвал мародерством завышение цен на армейскую экипировку

По его словам, нельзя наживаться на гражданах, которые «пришли купить себе ботинки, будучи мобилизованными в армию».

Он также поприветствовал действия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и отметил, что при введении военного положения в стране к таким бизнесменам были бы приняты гораздо более жёсткие меры.

«Я приветствую то, что ФАС вовремя подключился, стал следить за ценами... Пусть скажут спасибо, что у нас не введено военное положение, а то бы другие меры по отношению к ним применялись бы», - заключил Фадеев.

Ранее в ФАС заявили о выявлении случаев существенного превышения стоимости армейской экипировки в России, продавцам выданы предостережения прокуратуры, сообщает RT.