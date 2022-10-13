Глава СПЧ назвал мародерством завышение цен на армейскую экипировку

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что считает мародёрством резкое повышение цен на армейскую экипировку на фоне специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

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По его словам, нельзя наживаться на гражданах, которые «пришли купить себе ботинки, будучи мобилизованными в армию».

Он также поприветствовал действия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и отметил, что при введении военного положения в стране к таким бизнесменам были бы приняты гораздо более жёсткие меры.

«Я приветствую то, что ФАС вовремя подключился, стал следить за ценами... Пусть скажут спасибо, что у нас не введено военное положение, а то бы другие меры по отношению к ним применялись бы», - заключил Фадеев.

Ранее в ФАС заявили о выявлении случаев существенного превышения стоимости армейской экипировки в России, продавцам выданы предостережения прокуратуры, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Рост ЦенФАСМобилизацияСПЧВалерий Фадеев
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