Глава СПЧ Фадеев: В РФ нет традиции укутывать женщин с головы до ног

«Это выбор. Выбор культурный, нравственный, если хотите - политический. Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция? Эта выставка убедительно показывает, какой выбор правильный», - заявил он.

По словам Фадеева, выставка в Совфеде убедительно показывает, что в Поволжье, Сибири и на Кавказе выбирают не черные ткани, а яркую красивую одежду. Он также добавил, что знание своей истории, культуры и национальных традиций является лучшей прививкой от деструктивных влияний.

Ранее Министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило носить хиджабы и никабы в школах. В Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) заявили, что такой запрет направлен на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, напоминает «Радиоточка НСН».

