Глава СПЧ Фадеев: В РФ нет традиции укутывать женщин с головы до ног
Позиция, что мусульманку нужно «закутать с ног до головы в темные одежды» не соответствует традиции, которая сложилась в России, сказал глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе церемонии открытия выставки «Традиционные женские образы России» в Совете Федерации.
«Это выбор. Выбор культурный, нравственный, если хотите - политический. Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция? Эта выставка убедительно показывает, какой выбор правильный», - заявил он.
По словам Фадеева, выставка в Совфеде убедительно показывает, что в Поволжье, Сибири и на Кавказе выбирают не черные ткани, а яркую красивую одежду. Он также добавил, что знание своей истории, культуры и национальных традиций является лучшей прививкой от деструктивных влияний.
Ранее Министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило носить хиджабы и никабы в школах. В Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) заявили, что такой запрет направлен на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru