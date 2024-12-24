Глава СПЧ Фадеев призвал следить за помилованными за участие в СВО

Российским правоохранителям следует осуществлять надзор участниками спецоперации на Украине, которые были помилованы или освобождены от уголовной ответственности. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

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Он уточнил, что речь идёт о гражданах, которые до попадания на фронт были осуждены по таким статьям УК РФ, как, например, насилие или убийство.

«Ничего дурного я здесь не вижу... человек... кровью искупил свою вину, но поскольку на нём тяжкие преступления, наверное, было бы правильно осуществлять такой надзор... Не наблюдение в уголовном смысле», - сказал Фадеев.

По его словам, для этого следует принять «отдельные законодательные инициативы».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «резонансность дела» не дает основания отказывать в помиловании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияПреступленияПомилованиеСПЧВалерий Фадеев

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