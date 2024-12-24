Глава СПЧ Фадеев призвал следить за помилованными за участие в СВО

Он уточнил, что речь идёт о гражданах, которые до попадания на фронт были осуждены по таким статьям УК РФ, как, например, насилие или убийство.

«Ничего дурного я здесь не вижу... человек... кровью искупил свою вину, но поскольку на нём тяжкие преступления, наверное, было бы правильно осуществлять такой надзор... Не наблюдение в уголовном смысле», - сказал Фадеев.

По его словам, для этого следует принять «отдельные законодательные инициативы».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «резонансность дела» не дает основания отказывать в помиловании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

