Глава СПЧ допустил проведение амнистии для осужденных в 2024 году

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что амнистия является гуманистическим сигналом обществу, сообщает РИА Новости.

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По его словам, она давно не проводилась и существует возможность провести её для ряда категорий в 2024 году.

«Надо всё подготовить, и, возможно, получится провести амнистию... Акцент надо делать на женщинах, на детях», - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания СПЧ допустил амнистию «некоторых категорий женщин», отбывающих наказание, призвал проработать этот вопрос и принять соответствующее решение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияАмнистияСПЧВалерий Фадеев

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