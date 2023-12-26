Глава СПЧ допустил проведение амнистии для осужденных в 2024 году
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что амнистия является гуманистическим сигналом обществу, сообщает РИА Новости.
По его словам, она давно не проводилась и существует возможность провести её для ряда категорий в 2024 году.
«Надо всё подготовить, и, возможно, получится провести амнистию... Акцент надо делать на женщинах, на детях», - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания СПЧ допустил амнистию «некоторых категорий женщин», отбывающих наказание, призвал проработать этот вопрос и принять соответствующее решение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сын экс-главы УМВД по Краснодару стал виновником смертельного ДТП
- Следивший за военкором Коцем москвич получил год колонии
- Глава СПЧ допустил проведение амнистии для осужденных в 2024 году
- МВД РФ объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука
- Мини-фильм «Чебурашка. Выходной» выйдет онлайн 1 января
- Глава СПЧ Фадеев: Запрет абортов не поможет повысить рождаемость
- Экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова повторно оштрафовали за фейки об армии
- Собчак извинилась после «голой вечеринки» Ивлеевой
- Залужный подтвердил, что украинские войска ушли из Марьинки
- Российские средства ПВО уничтожили два бомбардировщика Су-24 ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru