Глава СПЧ допустил проведение амнистии для осужденных в 2024 году

По его словам, она давно не проводилась и существует возможность провести её для ряда категорий в 2024 году.

«Надо всё подготовить, и, возможно, получится провести амнистию... Акцент надо делать на женщинах, на детях», - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания СПЧ допустил амнистию «некоторых категорий женщин», отбывающих наказание, призвал проработать этот вопрос и принять соответствующее решение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».