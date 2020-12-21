Глава Союза Журналистов РФ прокомментировали призыв устроить «день без коронавируса»
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявил, что СМИ вряд ли откажутся от новостей, связанных с коронавирусом, сообщает «Радио 1».
Соловьёв признал, что люди устали от бесконечного потока информации о COVID-19, и бесконечные «больницы, реанимации, капельницы» даже человека с крепкими нервами могут «вогнать в депрессию».
Комментируя призыв депутата Госдумы Федота Тумусова, предложившего СМИ и блогерам устроить «день без коронавируса» и отказаться 31 декабря от новостей про COVID-19, Соловьёв отметил, что нельзя запрещать журналистам «говорить о том, что важно и актуально».
«Все именно эти новости смотрят, слушают и читают. Поэтому наши коллеги вряд ли все сразу откажутся от таких новостей», - подчеркнул председатель СЖР.
Соловьёв добавил, что благодаря Дедам Морозам, Снегурочкам и ёлочкам, новостные ленты 31 декабря в любом случае будут более оптимистичными.
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