Глава Союза журналистов призвал их вакцинироваться от коронавируса

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв считает, что всем журналистам необходимо при первой же возможности сделать прививку от коронавируса.

Он отметил, что в России среди журналистов от этой болезни скончались уже около 15 человек. По его словам, журналисты по своей работе зачастую находятся в «красной зоне» и призвал их вакцинироваться как можно раньше.

Как напоминает «Радио1», в Москве вакцинация журналистов сотрудников, работающих на транспорте и в промышленности, началась в понедельник.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияЖурналистыСоюз Журналистов России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры