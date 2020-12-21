Глава Союза журналистов призвал их вакцинироваться от коронавируса

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв считает, что всем журналистам необходимо при первой же возможности сделать прививку от коронавируса.

Он отметил, что в России среди журналистов от этой болезни скончались уже около 15 человек. По его словам, журналисты по своей работе зачастую находятся в «красной зоне» и призвал их вакцинироваться как можно раньше.

Как напоминает «Радио1», в Москве вакцинация журналистов сотрудников, работающих на транспорте и в промышленности, началась в понедельник.

