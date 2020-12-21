Глава Союза журналистов призвал их вакцинироваться от коронавируса
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв считает, что всем журналистам необходимо при первой же возможности сделать прививку от коронавируса.
Он отметил, что в России среди журналистов от этой болезни скончались уже около 15 человек. По его словам, журналисты по своей работе зачастую находятся в «красной зоне» и призвал их вакцинироваться как можно раньше.
Как напоминает «Радио1», в Москве вакцинация журналистов сотрудников, работающих на транспорте и в промышленности, началась в понедельник.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+29 350 / сут.
Умерли
51 351+493 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+19 705 / сут.
- Собянин: Половина столичных врачей переболела коронавирусом
- Северный флот с 2021 года приравняют к военному округу
- Мэр Екатеринбурга станет вице-губернатором Свердловской области
- В Евросоюзе разрешили применение вакцины Pfizer и BioNTech
- Израиль запретил въезд иностранным гражданам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru