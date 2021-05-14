Глава Союза женщин России высказалась о радужных игрушках Pop-it
Глава Союза женщин России Екатерина Лахова высказала своё отношение к Pop-it – одной из главных игрушек 2021 года, которую по популярности уже сравнивают со спиннерами. Она представляет собой силиконовые поля с шариками радужной раскраски, на которые надо давить пальцами.
«Что такое радуга – это надо посмотреть рекламу. Они так и продолжают мороженое с этой радугой делать. Кому-то это очень надо. Я даже не хочу это комментировать», – сказала Лахова в интервью «Радио 1».
Новые игрушки-антистресс Pop-it стали популярны весной этого года благодаря TikTok.
Напомним, летом прошлого года глава Союза женщин России пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияние мороженого «Радуга» и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей. После этого вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов заявил, что цвет этого мороженого не имеет отношения к пропаганде. Многодетный отец также подчеркнул, что для него радуга – «это солнце после дождя». Кроме того, он призвал развивать детский спорт, а не искать то, чего нет.
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