Глава Союза женщин России высказалась о радужных игрушках Pop-it

Глава Союза женщин России Екатерина Лахова высказала своё отношение к Pop-it – одной из главных игрушек 2021 года, которую по популярности уже сравнивают со спиннерами. Она представляет собой силиконовые поля с шариками радужной раскраски, на которые надо давить пальцами.

«Что такое радуга – это надо посмотреть рекламу. Они так и продолжают мороженое с этой радугой делать. Кому-то это очень надо. Я даже не хочу это комментировать», – сказала Лахова в интервью «Радио 1».

Новые игрушки-антистресс Pop-it стали популярны весной этого года благодаря TikTok.