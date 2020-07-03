Путин ответил на жалобу об «ЛГБТ-пропаганде» в мороженом «Радуга»

Президент России Владимир Путин предлагает организовать «неагрессивный» общественный контроль за возможной ЛГБТ-пропагандой. Таким образом глава государства отреагировал на жалобу представителя Союза женщин России Екатерины Лаховой – она усмотрела такую пропаганду в рекламе мороженого «Радуга».

По мнению бывшего депутата Госдумы, радужные рекламные билборды якобы косвенно заставляют привыкать детей к тому цвету и флагу, который вывешивался в конце июня на посольстве США в Москве. Лахова призвала Путина распорядиться, чтобы Роскомнадзор установил контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе, передает ТАСС.

В ответ президент заметил, что в этом случае за всем невозможно уследить и предложил в качестве варианта реагирования учредить общественный контрольный механизм. Путин также подчеркнул, что в России не было, нет и не будет ограничений прав по признаку расы, сексуальной ориентации и отношения к религии.