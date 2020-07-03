Путин ответил на жалобу об «ЛГБТ-пропаганде» в мороженом «Радуга»

Президент России Владимир Путин предлагает организовать «неагрессивный» общественный контроль за возможной ЛГБТ-пропагандой. Таким образом глава государства отреагировал на жалобу представителя Союза женщин России Екатерины Лаховой – она усмотрела такую пропаганду в рекламе мороженого «Радуга».

По мнению бывшего депутата Госдумы, радужные рекламные билборды якобы косвенно заставляют привыкать детей к тому цвету и флагу, который вывешивался в конце июня на посольстве США в Москве. Лахова призвала Путина распорядиться, чтобы Роскомнадзор установил контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе, передает ТАСС.

В ответ президент заметил, что в этом случае за всем невозможно уследить и предложил в качестве варианта реагирования учредить общественный контрольный механизм. Путин также подчеркнул, что в России не было, нет и не будет ограничений прав по признаку расы, сексуальной ориентации и отношения к религии.

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Комментируя действующие в стране ограничения, президент напомнил о запрете на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннослетних. «Пускай человек вырастет <…> и сам определит свою собственную судьбу», - объяснил суть этого запрета Путин.

Между тем, вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов заявил радио «Говорит Москва», что цвет производимого ими четырёхслойного мороженого «Радуга» к ЛГБТ никакого отношения не имеет. Позицию Лаховой он назвал её личной точкой зрения. «Радуга — это солнышко после дождя, это хорошее настроение», - заметил Бениаминов.

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Фото: omoloko.ru
ТЕГИ:ПутинЛГБТМороженое
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