Путин ответил на жалобу об «ЛГБТ-пропаганде» в мороженом «Радуга»
Президент России Владимир Путин предлагает организовать «неагрессивный» общественный контроль за возможной ЛГБТ-пропагандой. Таким образом глава государства отреагировал на жалобу представителя Союза женщин России Екатерины Лаховой – она усмотрела такую пропаганду в рекламе мороженого «Радуга».
По мнению бывшего депутата Госдумы, радужные рекламные билборды якобы косвенно заставляют привыкать детей к тому цвету и флагу, который вывешивался в конце июня на посольстве США в Москве. Лахова призвала Путина распорядиться, чтобы Роскомнадзор установил контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе, передает ТАСС.
В ответ президент заметил, что в этом случае за всем невозможно уследить и предложил в качестве варианта реагирования учредить общественный контрольный механизм. Путин также подчеркнул, что в России не было, нет и не будет ограничений прав по признаку расы, сексуальной ориентации и отношения к религии.
Комментируя действующие в стране ограничения, президент напомнил о запрете на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннослетних. «Пускай человек вырастет <…> и сам определит свою собственную судьбу», - объяснил суть этого запрета Путин.
Между тем, вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов заявил радио «Говорит Москва», что цвет производимого ими четырёхслойного мороженого «Радуга» к ЛГБТ никакого отношения не имеет. Позицию Лаховой он назвал её личной точкой зрения. «Радуга — это солнышко после дождя, это хорошее настроение», - заметил Бениаминов.
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