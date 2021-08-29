Глава Следкома поручил проверить факты казней мирного населения в Орловской области

По факту казней мирного населения в Орловской области организована проверка Следственного комитета России. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин после обнародования архивов ФСБ об участии в казнях коллаборационистов из числа бывших военнослужащих Красной армии, сообщает сайт Следственного комитета.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Орловской области Ермакову П.В. организовать доследственную проверку по данному факту и представить доклад», — указано в сообщении.

Ранее ФСБ рассекретила имена палачей массовых казней, организованных «Украинской компанией» (от нем. der Kompanie — «рота») во время Великой Отечественной войны на территории Орловской области. Они расстреляли 170 невиновных мирных граждан.

