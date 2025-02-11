В Марий Эл задержали основателя компании iSpring Юрия Ускова
Основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова задержали в Йошкар-Оле. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем Telegram-канале.
Накануне компания заявила об обысках в своем офисе. Как отмечали в iSpring, обвинения в ее адрес связаны с тем, что организация «пыталась привлечь внимание общественности и активно боролись с застройкой рекреационных территорий» в городе.
По словам Даванкова, задержанного Ускова заподозрили в мошенничестве.
«Человека, который вкладывает 10 млрд рублей в создание университета, всерьез обвиняют в желании заработать на покупке участка земли в местной деревне в 2013 году. Причем на этой земле он построил жилье для своих сотрудников», — отметил политик.
Вице-спикер Госдумы указал, что в Йошкар-Оле не верят в вину Ускова, которого знают на малой родине как патриота. Политик попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина взять расследование дела против основателя iSpring под личный контроль.
Ранее против бывшего бывшего начальника военного представительства Минобороны возбудили дело о мошенничестве из-за хищений при выполнении гособоронзаказа на подшипниковых заводах, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru