Глава СК призвал изменить порядок лечения ментальных расстройств после взрыва в Зеленогдольске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести тщательное расследование инцидента со взрывом жилого дома в Зеленоградске (республика Татарстан).

По информации следствия, ранее хозяину взорвавшейся квартиры было отказано в приеме в психоневрологический диспансер. Бастрыкин поручил ответственным ведомствам рассмотреть вопрос об изменении порядка принудительного оказания медпомощи людям с психическими расстройствами.

После взрыва газа в Татарстане госпитализировали пять человек

Как ранее сообщало РИА ФАН, предполагаемой версией взрыва в Зеленогдольске стала утечка газа. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). В результате происшествия два человека погибли, еще двое были госпитализированы.



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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ТатарстанВзрывАлександр Бастрыкин
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