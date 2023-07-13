СМИ: в Москве напали на сотрудника посольства КНДР

По информации издания, 37-летнего Кима С. обнаружили в ночь на четверг на улице Ратной. Он находился в автомобиле, принадлежащем посольству КНДР.

У пострадавшего были ранения в грудь и живот. Его госпитализировали в реанимацию.

Во Владивостоке в начале июня пропали два гражданина Северной Кореи. Сообщалось, что они являются членами семьи дипломатического работника генконсульства республики, передает «Радиоточка НСН».

