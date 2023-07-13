СМИ: в Москве напали на сотрудника посольства КНДР
В российской столице совершено нападение на сотрудника дипломатического представительства Северной Кореи, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, 37-летнего Кима С. обнаружили в ночь на четверг на улице Ратной. Он находился в автомобиле, принадлежащем посольству КНДР.
У пострадавшего были ранения в грудь и живот. Его госпитализировали в реанимацию.
Во Владивостоке в начале июня пропали два гражданина Северной Кореи. Сообщалось, что они являются членами семьи дипломатического работника генконсульства республики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru