Михалков против Манского: Между режиссерами разгорелся «уголовный» конфликт

Впоследствии президент ММКФ Михалков обвинил коллегу в клевете и написал на него заявление. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь директора ММКФ Ирина Мячина.

Против Манского было возбуждено уголовное дело по статье «Клевета в публичном выступлении». Согласно порталу consultant.ru, за это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до двухсот сорока часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до двух месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Ксения Собчак привлечена в качестве свидетеля. В своём Telegram-канале она рассказала о том, что её вызвали в МВД на допрос.

«А меня вот сегодня вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ. И пока вы радостно потираете руки, сломаю ваши надежды (как и всегда). Я прохожу свидетелем по делу о клевете, которую Михалков увидел в словах Манского в нашем интервью. Манский сказал, Михалков обиделся, пришел в полицию, написал заявление, там возбудили уголовное дело, попросили меня дать показания», — отреагировала Собчак.

Манский уже прокомментировал действия Михалкова, заявив, что не жалеет о своих словах. По словам документалиста, он не имеет на руках никаких официальных документов, поэтому конкретные претензии коллеги ему неизвестны, однако своего адвоката кинорежиссёр информировал. Как считает Манский, Михалкову достаточно просто доказать, что он «не пилит бюджет», опубликовав сметы фестиваля. Также Манский добавил, что стремление человека доказать свою порядочность похвально, и пожелал успеха Михалкову в его попытке.

Также стало известно, что адвокат Михалкова Павел Астахов в беседе с «Газетой.Ru» назвал заявление своего клиента в полицию «борьбой за правду».

«Никита Сергеевич ожидает, чтобы правда восторжествовала. Он всегда борется за правду. В данной ситуации, если кто-то заявляет, а тем более говорит в этом интервью, что готов перед судом отвечать и подтверждать свои слова, ну, мы ждем — пускай Манский приезжает и перед судом подтверждает свои слова», — заявил он.

Ранее Манский рассказывал, что находится за пределами России.

