Глава СК Бастрыкин потребовал доклад дела об избиении подростков в Самаре

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после сообщения в соцсетях о нападении на подростков на детской площадке в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СК в своем Telegram-канале.

В социальных сетях появилась информация о том, что в сентябре в Советском районе Самары группа людей, вооруженных травматическим оружием, напала на подростков и избила их. Инцидент произошел, когда один из школьников получил сообщение от молодого человека из параллельного класса с предложением встретиться. При встрече на площадке появились две машины, из которых вышли 12 человек в возрасте от 17 до 20 лет, один из которых был вооружен травматическим пистолетом.

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Группа напала на школьников, и один из нападавших угрожал потерпевшему, что выстрелит ему в голову и колено, после чего сделал два выстрела в сторону подростка. Нападавшие скрылись с места происшествия, когда бабушка одного из школьников пригрозила вызвать полицию.

Пострадавшие обратились в полицию с заявлением о случившемся. После этого они стали получать угрозы, а затем им предложили финансовое вознаграждение за отказ от своих показаний. Следственные органы по Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство). Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Самарской области предоставить информацию о ходе расследования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ПодросткиИзбиениеСамараСледственный КомитетАлександр Бастрыкин

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