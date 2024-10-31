Глава СК Бастрыкин потребовал доклад дела об избиении подростков в Самаре

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после сообщения в соцсетях о нападении на подростков на детской площадке в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СК в своем Telegram-канале.

В социальных сетях появилась информация о том, что в сентябре в Советском районе Самары группа людей, вооруженных травматическим оружием, напала на подростков и избила их. Инцидент произошел, когда один из школьников получил сообщение от молодого человека из параллельного класса с предложением встретиться. При встрече на площадке появились две машины, из которых вышли 12 человек в возрасте от 17 до 20 лет, один из которых был вооружен травматическим пистолетом.