Глава Северной Осетии пояснил запрет на никабы в общественных местах региона

«У нас светское государство, есть правила поведения в общественных местах. Религиозные обряды, пожалуйста, исполняйте в мечетях, храмах, дома, но есть общественные места, там люди многих национальностей», – пояснил он.

По словам Меняйло, в вопросе ношения никабов важно учитывать общественную безопасность.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что запрет на ношение никаба не относится к сфере прав человека и не может быть решен в рамках общественной дискуссии, напоминает «Радиоточка НСН».

