Глава Северной Осетии пояснил запрет на никабы в общественных местах региона
Северная Осетия является многонациональной республикой, по этой причине главное духовное управление мусульман республики не запретило никабы, выступив с рекомендацией отказа от их ношения в общественных местах. Об этом сообщил «ФедералПресс» глава региона Сергей Меняйло.
«У нас светское государство, есть правила поведения в общественных местах. Религиозные обряды, пожалуйста, исполняйте в мечетях, храмах, дома, но есть общественные места, там люди многих национальностей», – пояснил он.
По словам Меняйло, в вопросе ношения никабов важно учитывать общественную безопасность.
Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что запрет на ношение никаба не относится к сфере прав человека и не может быть решен в рамках общественной дискуссии, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru