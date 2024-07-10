Глава Северной Осетии пояснил запрет на никабы в общественных местах региона

Северная Осетия является многонациональной республикой, по этой причине главное духовное управление мусульман республики не запретило никабы, выступив с рекомендацией отказа от их ношения в общественных местах. Об этом сообщил «ФедералПресс» глава региона Сергей Меняйло.

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«У нас светское государство, есть правила поведения в общественных местах. Религиозные обряды, пожалуйста, исполняйте в мечетях, храмах, дома, но есть общественные места, там люди многих национальностей», – пояснил он.

По словам Меняйло, в вопросе ношения никабов важно учитывать общественную безопасность.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что запрет на ношение никаба не относится к сфере прав человека и не может быть решен в рамках общественной дискуссии, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
ТЕГИ:МусульманеИсламСеверная Осетия

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