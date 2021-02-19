Следователи обыскивают Щукинский муниципалитет в Москве

Сотрудники Следственного комитета проводят обыск в муниципалитете московского района Щукино. По предварительным данным, оперативные действия организованы в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на муниципального депутата Анастасию Брюханову.

По её словам, дело расследуется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса - мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы, а также с причинением потерпевшему ущерба в особо крупном размере.

При этом сотрудники и депутаты не могут связаться с исполняющим обязанности главы муниципалитета Дмитрием Манжелей. Брюханова не исключает, что он задержан силовиками.

