Информация о том, что, согласно новому закону, действующему с 8 июня, россиянам запрещается иметь сплошные заборы на дачных участках, – фейк. Об этом в беседе с НСН заявил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Россиянам запретили ставить сплошные заборы в садовых товариществах, новый закон для дачников вступил в силу с 8 июня, пишет «KP.RU». Теперь можно делать ограду только по границе участка, не выше 1,8 метра, и только из сетки-рабицы, штакетника или живых растений. За сплошные конструкции придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей или сносить забор и ставить новый. Туманов заявил, что такого закона просто нет.