Глава «Садоводов России» назвал фейком запрет на глухие заборы для россиян
Новости о том, что дачникам запретят иметь сплошные заборы на участках, появляются регулярно, примерно каждый год, заявил НСН Андрей Туманов.
Информация о том, что, согласно новому закону, действующему с 8 июня, россиянам запрещается иметь сплошные заборы на дачных участках, – фейк. Об этом в беседе с НСН заявил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
Россиянам запретили ставить сплошные заборы в садовых товариществах, новый закон для дачников вступил в силу с 8 июня, пишет «KP.RU». Теперь можно делать ограду только по границе участка, не выше 1,8 метра, и только из сетки-рабицы, штакетника или живых растений. За сплошные конструкции придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей или сносить забор и ставить новый. Туманов заявил, что такого закона просто нет.
«Это фейк. Слушайте, про эти сплошные заборы это уже заход 20-й. Примерно каждый год в разное время вбрасывают эту информацию. Это же дается без всяких ссылок, если вы обратили внимание. К сожалению, журналисты не могут, имея все инструменты, просто даже проверить эту информацию. Просто вы проверьте номер закона, номер акта, - этого ничего нет. Это просто высосано из пальца», - рассказал он.
При этом председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС рассказал, что требования к ограждениям на земельных участках с назначением ИЖС, могут быть установлены региональными и местными нормативно-правовыми актами, а перед установкой забора лучше обратиться в местную администрацию и уточнить допустимую высоту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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