Глава русской общины Молдавии осудила закрытие Русского дома
Председатель правления культурного центра Русского дома в Молдавии Людмила Лащенова в беседе с «Известиями» осудила решение о закрытии культурного центра, подчеркнув, что это вызвало недоумение и возмущение среди местных жителей.
Она отметила, что это решение противоречит заявленным целям укрепления дружбы и многокультурного сотрудничества в стране. Лащенова подчеркнула важность культурного центра, который играет ключевую роль в знакомстве местных жителей с русской и молдавской культурой, а также в поддержке многонациональной общины.
Лащенова подчеркнула, что закрытие центра является ошибочным шагом, который не только оскорбляет русскоязычных граждан Молдавии, но и подрывает дух сотрудничества и уважения к культурному наследию.
13 февраля МИД Молдавии объявил о расторжении соглашения с Россией, объяснив это обвинениями в связи с инцидентами с беспилотниками. Российский посол Олег Озеров заявил, что такие обвинения беспочвенны, призвав дождаться результатов расследования, передает «Радиоточка НСН».
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