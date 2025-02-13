Глава русской общины Молдавии осудила закрытие Русского дома

Председатель правления культурного центра Русского дома в Молдавии Людмила Лащенова в беседе с «Известиями» осудила решение о закрытии культурного центра, подчеркнув, что это вызвало недоумение и возмущение среди местных жителей.

Она отметила, что это решение противоречит заявленным целям укрепления дружбы и многокультурного сотрудничества в стране. Лащенова подчеркнула важность культурного центра, который играет ключевую роль в знакомстве местных жителей с русской и молдавской культурой, а также в поддержке многонациональной общины.

Молдавия односторонне расторгла соглашение с РФ о культурных центрах

Лащенова подчеркнула, что закрытие центра является ошибочным шагом, который не только оскорбляет русскоязычных граждан Молдавии, но и подрывает дух сотрудничества и уважения к культурному наследию.

13 февраля МИД Молдавии объявил о расторжении соглашения с Россией, объяснив это обвинениями в связи с инцидентами с беспилотниками. Российский посол Олег Озеров заявил, что такие обвинения беспочвенны, призвав дождаться результатов расследования, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: mda.rcnk.md
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