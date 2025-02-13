Глава русской общины Молдавии осудила закрытие Русского дома

Председатель правления культурного центра Русского дома в Молдавии Людмила Лащенова в беседе с «Известиями» осудила решение о закрытии культурного центра, подчеркнув, что это вызвало недоумение и возмущение среди местных жителей.

Она отметила, что это решение противоречит заявленным целям укрепления дружбы и многокультурного сотрудничества в стране. Лащенова подчеркнула важность культурного центра, который играет ключевую роль в знакомстве местных жителей с русской и молдавской культурой, а также в поддержке многонациональной общины.