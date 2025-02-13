Молдавия односторонне расторгла соглашение с РФ о культурных центрах

Министерство иностранных дел Молдавии объявило об одностороннем расторжении межправительственного соглашения с Россией о создании и работе культурных центров. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, такой шаг вызван «нарушением Россией национального суверенитета» республики.

В этот же день в МИД Молдавии был вызван российский посол Олег Озеров п поводу падения двух дронов на юге страны. Кишинев настаивает, что это российские БПЛА. Озеров утверждает, что их принадлежность ещё предстоит установить.

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Молдавский МИД заявила ему протест и подчеркнул, что подобные действия нарушают национальный суверенитет и представляют собой «очередной недружественный жест» со стороны РФ.

В связи с расторжением соглашения Российский центр культуры и науки в Кишиневе должен будет закрыться. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», соглашение о взаимном создании культурных центров было подписано в 1998 году.

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Фото: mda.rcnk.md
ТЕГИ:СоглашениеКультураМолдавия

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