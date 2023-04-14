СМИ: В России подорожала крупная бытовая техника
Цены на крупную бытовую технику в России выросли в среднем на 7-10 процентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Стоимость таких товаров увеличилась на фоне ослабления рубля. Подорожание затронет в том числе технику, ввозимую по механизму параллельного импорта.
«Все сделки заключаются в долларах и евро, поэтому стоимость этой техники вырастет», — отметил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.
Так, компания Midea повысила на 5% цены на крупную и встраиваемую технику брендов Toshiba и Comfee, марка Gorenje планирует аналогичное повышение цен, а климатическое оборудование от компании Hisense уже подорожало на 4-8 процентов.
«Коммерсантъ» отмечает, что стоимость техники в розничных магазинах существенно выросла. В частности, в «М. Видео» ряд моделей телевизоров Samsung подорожали на десять тысяч рублей, холодильники Gorenje — на 12 тысяч.
Эксперты указывают, что дальнейший рост или снижение стоимости бытовой техники будут зависеть в том числе от колебаний валют.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru