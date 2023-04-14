СМИ: В России подорожала крупная бытовая техника

Стоимость таких товаров увеличилась на фоне ослабления рубля. Подорожание затронет в том числе технику, ввозимую по механизму параллельного импорта.

«Все сделки заключаются в долларах и евро, поэтому стоимость этой техники вырастет», — отметил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

Так, компания Midea повысила на 5% цены на крупную и встраиваемую технику брендов Toshiba и Comfee, марка Gorenje планирует аналогичное повышение цен, а климатическое оборудование от компании Hisense уже подорожало на 4-8 процентов.

«Коммерсантъ» отмечает, что стоимость техники в розничных магазинах существенно выросла. В частности, в «М. Видео» ряд моделей телевизоров Samsung подорожали на десять тысяч рублей, холодильники Gorenje — на 12 тысяч.

Эксперты указывают, что дальнейший рост или снижение стоимости бытовой техники будут зависеть в том числе от колебаний валют.

