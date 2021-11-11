Глава РПЦ раскритиковал российские СМИ за использование заимствованных слов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил создать правовой механизм для регулирования использования англицизмов в речи, сообщается на сайте РПЦ.

Патриарх выразил беспокойство, что заимствованные слова встречаются всё чаще не только в разговорной речи, но и в российских СМИ. «Печальную картину приходится наблюдать и в средствах массовой информации. Там используют слова, написанные вроде бы кириллицей, но при этом являющиеся транслитерацией английских слов?», – подчеркнул глава РПЦ в ходе Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности.

Он также отметил, что у русской молодёжи появилась «нездоровая мода» использовать «вульгаризмы» – заимствованные из английского языка слова.

Ранее патриарх Кирилл назвал сохранение православной веры условием для сохранения России как государства.

