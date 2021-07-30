Глава Росводресурсов: воды в Крыму достаточно для местных жителей и туристов

«Сейчас запасов в водохранилищах, даже без учета притока, достаточно как для жителей региона, так и для отдыхающих», — сообщил он. По его словам, с 2014 года в 22 населенных пунктах Крыма пробурили больше 30 скважин, нашли и обследовали 11 месторождений подземных вод.

Кириллов напомнил, что на реализацию комплексного плана мер для обеспечения жителей полуострова бесперебойным водоснабжением, утвержденного кабмином России, предусмотрено 40 млрд рублей.

Ранее зампред правительства России Марат Хуснуллин заявил, что шторм и сильные ливни, прошедшие в Крыму этим летом, решили проблему дефицита воды на ближайшие два года.

