Глава Ростуризма назвала условия кешбэка для путешествий по России

Задача этой программы - сделать отдых граждан в России интереснее и доступнее, говорят в Ростуризме. Прогармма распространяется на поездки по всей стране – от круизов по Волге и отдыха на пляжах юга страны до путешествий на Байкал, Дальний Восток, Северный Кавказ и южную Сибирь.

«Для удобства туристов в программу включены как пакетные туры – перелёт и проживание – так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно», - сказала НСН Догузова.

Чтобы участвовать в программе, необходимо дождаться её старта в августе.

«Тур должен быть не менее пяти дней и четырёх ночей, и оплачен карточкой «Мир». В поездку можно будет отправиться с момента покупки тура после того, как стартует программа, и до самого конца года», - уточнили в Ростуризме.

