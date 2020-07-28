Глава Ростуризма назвала условия кешбэка для путешествий по России
Программа, по которой россиянам вернут от 5 до 15 тысяч рублей от стоимости путёвки, стартует в августе.
Объявленная премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным программа частичного возврата средств для туристов, путешествующих по России, стартует уже в августе. Об этом сообщила НСН глава Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, точная дата станет известна в ближайшее время.
«Суть программы заключается в том, что турист сможет получить возврат средств от 5 до 15 тысяч рублей от стоимости путёвки. Туристу вернётся пять тысяч рублей, если тур стоил от 25 тысяч до 50 тысяч рублей. Вернётся туристу 10 тысяч рублей в случае если тур стоил от 50 до 75 тысяч рублей. И максимальную сумму – 15 тысяч рублей – получат те туристы, которые приобретут туры от 75 тысяч рублей и выше. Деньги вернутся автоматически в течение максимум пяти дней», - рассказала Догузова.
Задача этой программы - сделать отдых граждан в России интереснее и доступнее, говорят в Ростуризме. Прогармма распространяется на поездки по всей стране – от круизов по Волге и отдыха на пляжах юга страны до путешествий на Байкал, Дальний Восток, Северный Кавказ и южную Сибирь.
«Для удобства туристов в программу включены как пакетные туры – перелёт и проживание – так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно», - сказала НСН Догузова.
Чтобы участвовать в программе, необходимо дождаться её старта в августе.
«Тур должен быть не менее пяти дней и четырёх ночей, и оплачен карточкой «Мир». В поездку можно будет отправиться с момента покупки тура после того, как стартует программа, и до самого конца года», - уточнили в Ростуризме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru