Глава Россотрудничества опроверг сообщения о планах закрыть ведомство
Россотрудничество не планируется закрывать, ведомство продолжит работать и выполнять свои задачи. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
«Я смотрю, столько обеспокоенных появилось с одним и тем же текстом про то, что вот-вот Россотр закроют. <...> Россотр работал, работает и будет продолжать решать задачи, которые ставят Президент и МИД», — написал Примаков в своем Telegram-канале.
Глава Россотрудничества добавил, что знает, с чем связано «такое возбуждение».
«Значит, всё тем более правильно делаем», — заключил Примаков.
Ранее стало известно, что представительства Россотрудничества — Русские дома — в Европе запустят акцию «Из России с теплом» и будут работать как пункты обогрева для местных жителей. Дома в Финляндии и Люксембурге уже принимают желающих погреться, пишет РИА ФАН.
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