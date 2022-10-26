Глава Россотрудничества опроверг сообщения о планах закрыть ведомство

«Я смотрю, столько обеспокоенных появилось с одним и тем же текстом про то, что вот-вот Россотр закроют. <...> Россотр работал, работает и будет продолжать решать задачи, которые ставят Президент и МИД», — написал Примаков в своем Telegram-канале.

Глава Россотрудничества добавил, что знает, с чем связано «такое возбуждение».

«Значит, всё тем более правильно делаем», — заключил Примаков.

Ранее стало известно, что представительства Россотрудничества — Русские дома — в Европе запустят акцию «Из России с теплом» и будут работать как пункты обогрева для местных жителей. Дома в Финляндии и Люксембурге уже принимают желающих погреться, пишет РИА ФАН.

