Глава российского сегмента «Википедии» Владимир Медейко покинул пост

Медейко отметил, что заявление об уходе уже подтвердили. Он уточнил, что сосредоточится на работе над проектом «Свободная энциклопедия».

«Викимедиа Ру» занимается управлением российской версией интернет-энциклопедии «Википедия». Организацию возглавил Станислав Козловский, ранее занимавший пост исполнительного директора.

Депутат Госдумы Антон Горелкин 24 мая заявил о создании российского аналога «Википедии». По его словам, управлением проектом займется российское АНО «Интернет-энциклопедия Рувики», передает «Радиоточка НСН».

