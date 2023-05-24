Глава российского сегмента «Википедии» Владимир Медейко покинул пост
Директор некоммерческого партнерства «Викимедиа Ру» Владимир Медейко ушел с должности. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
Медейко отметил, что заявление об уходе уже подтвердили. Он уточнил, что сосредоточится на работе над проектом «Свободная энциклопедия».
«Викимедиа Ру» занимается управлением российской версией интернет-энциклопедии «Википедия». Организацию возглавил Станислав Козловский, ранее занимавший пост исполнительного директора.
Депутат Госдумы Антон Горелкин 24 мая заявил о создании российского аналога «Википедии». По его словам, управлением проектом займется российское АНО «Интернет-энциклопедия Рувики», передает «Радиоточка НСН».
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