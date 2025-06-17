Трамп заявил, что США знают местонахождение Хаменеи, но не планируют его убивать

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы располагают точными сведениями о местонахождении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако на данном этапе Вашингтон не рассматривает возможность его ликвидации. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Хаменеи является «легкой мишенью» и находится в безопасности, поскольку США не намерены предпринимать в отношении него никаких силовых действий, «по крайней мере сейчас».