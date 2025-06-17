Трамп заявил, что США знают местонахождение Хаменеи, но не планируют его убивать

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы располагают точными сведениями о местонахождении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако на данном этапе Вашингтон не рассматривает возможность его ликвидации. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Хаменеи является «легкой мишенью» и находится в безопасности, поскольку США не намерены предпринимать в отношении него никаких силовых действий, «по крайней мере сейчас».

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Американский президент также потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции, подчеркнув при этом, что пока не хочет прибегать к военному сценарию, однако отметил, что терпение США «на исходе».

Ранее издание Jerusalem Post со ссылкой на источники в США и Европе сообщало, что администрация Трампа планирует предоставить Тегерану «последний шанс» возобновить переговоры на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном. По данным газеты, возможное соглашение будет строиться на американском требовании о полном отказе Ирана от обогащения урана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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