СМИ: Иран начал очередную волну ответных ударов по Израилю
17 июня 202519:04
Иран начал очередную волну ответных ударов ракетами и беспилотниками по Израилю. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Отмечается, что запуск был осуществлён силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
По данным агентства, целями являются «важные и стратегические объекты» на израильской территории.
Ранее в Минобороны Ирана заявили, что в ходе предыдущего удара по Израили была применена новейшая ракета, которую израильские военные не смогли обнаружить до самого момента прилёта, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru