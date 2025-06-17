СМИ: Иран начал очередную волну ответных ударов по Израилю

Иран начал очередную волну ответных ударов ракетами и беспилотниками по Израилю. Об этом сообщает агентство Tasnim.

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Отмечается, что запуск был осуществлён силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным агентства, целями являются «важные и стратегические объекты» на израильской территории.

Ранее в Минобороны Ирана заявили, что в ходе предыдущего удара по Израили была применена новейшая ракета, которую израильские военные не смогли обнаружить до самого момента прилёта, сообщает RT.

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