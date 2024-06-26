Глава Росприроднадзора объявила имена лауреатов премии «Экология – дело каждого»

Обладателем гран-при Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» в 2024 году стала 16-летняя жительница подмосковного Королева София Ксенофонтова. Итоги подвела глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Всего были присланы более 80 тысяч заявок на тему экологии и бережного отношения к природе. Проект затронул 78 стран мира и все российские регионы, в том числе, ДНР и ЛНР.

Радионова отметила, что представленные в номинации «Экопроект» работы достойны внедрения на федеральном уровне. Впервые в истории премии были утверждены по два первых, вторых и третьих места в старшей возрастной группе.

Обладательница гран-при предложила использовать беспилотники, чтобы выявлять нарушения и чрезвычайные ситуации в лесных массивах. Егор Синцов из Нижегородской области (17 лет) разработал беспилотник для контроля за состоянием мусорных полигонов, а жительница Нефтеюганска Елизавета Яшнева (11 лет) представила на суд жюри устройство для защиты редких птиц от гибели на линиях электропередачи. Оно уже успешно прошло тестирование на одном из предприятий.

Радионова поблагодарила победителей и призеров премии, отметив множество серьезных исследований и новаторских разработок. Она также указала на творческий подход многих участников и оригинальность их изобретений.

По ее словам, в этом году премия достигла рекордного международного масштаба — поступили заявки из 44 иностранных государств, в частности, из восьми новых стран: Сербии, Черногории, Доминиканы, Габона, Конго, Непала, ЮАР и Центральноафриканской республики. Также в топ-10 самых активных стран вошли Китай, Узбекистан, Шри-Ланка, Венесуэла, Белоруссия, Казахстан, Южная Корея, Абхазия, Турция и Болгария.

По словам Радионовой, жюри назвало также обладателей спецпризов. Так, приз от Николая Валуева получила Алиса Воронова из Петропавловска-Камчатского, пересекшая озеро Байкал на собачьей упряжке. По пути она собирала мусор и знакомилась с хранителями озера и экологов. Специальный приз от компании СИБУР «Пластик как часть экологичного образа жизни» получили пять призеров и победитель Полина Веретенникова из Белгородской области (9 лет), которая предложила сортировать пластиковые отходы на переработку при помощи звуковой установки.

Руководитель Росприроднадзора отметила многократный рост желающих помочь природе. «Объединяются семьи, разные поколения, школьные классы, отряды волонтеров и трудовые коллективы. Каждому я говорю огромное спасибо за участие и, в первую очередь, за экологичный образ жизни», – заявила она.

Больше всего заявок поступило из Саратовской области. Также в топ-10 вошли Татарстан, Липецкая, Свердловская, Нижегородская, Белгородская, Тульская, Пензенская, Иркутская области и Краснодарский край. Наиболее активными участниками стали Илья Гаврилов из Екатеринбурга (свыше 2000 работ) и Анна Смолянина из Белгорода (1995 заявок). Самый младшей участнице – один год, самой старшей – 78 лет.

Среди членов судейской коллегии — глава Росприроднадзора Светлана Радионова, телеведущий и ученый Николай Дроздов, знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, Народный артист России Игорь Бутман, Народный художник России Никас Сафронов и другие знаменитые спортсмены, ученые и телеведущие. Каждый из членов жюри определил обладателей специальных призов.

Премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого» была учреждена 31 марта 2021 года. Призеры и победители получили планшеты, смартфоны, обучающие курсы, путевки на Черное море, и преимущества при поступлении в более 100 российских вузов, в частности, в Высшую школу экономики, РУДН, МГТУ имени Н.Э. Баумана и другие.

Премию поддержали АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», СИБУР, СОГАЗ, НИУ ВШЭ, РУДН, Группа компаний «Мангазея», Московский зоопарк, Российский футбольный союз, генеральный информационный партнер – РИА Новости, международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik, стратегический медиапартнер – ТАСС, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты» и другие.

