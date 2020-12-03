Глава Роспотребнадзора: Темпы прироста заболевших COVID-19 снижаются

Ситуация с распространением коронавируса в России остаётся напряженной, однако темпы прироста новых случаев инфекции снижаются. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам главного санитарного врача, общее количество ежедневно фиксируемых случаев COVID-19 достаточно велико.

Попова отметила, что большинство заразившихся — граждане трудоспособного возраста от 29 до 64 лет. Глава Роспотребнадзора считает, что большое количество заражений происходит на рабочем месте, а после люди приносят инфекцию в свои дома.

С начала пандемии коронавируса в России было выявлено 2,4 млн случаев заболевания, 1,9 млн человек выздоровели, 41607 пациентов скончались.

