Глава Роспотребнадзора: Темпы прироста заболевших COVID-19 снижаются
Ситуация с распространением коронавируса в России остаётся напряженной, однако темпы прироста новых случаев инфекции снижаются. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».
По словам главного санитарного врача, общее количество ежедневно фиксируемых случаев COVID-19 достаточно велико.
Попова отметила, что большинство заразившихся — граждане трудоспособного возраста от 29 до 64 лет. Глава Роспотребнадзора считает, что большое количество заражений происходит на рабочем месте, а после люди приносят инфекцию в свои дома.
С начала пандемии коронавируса в России было выявлено 2,4 млн случаев заболевания, 1,9 млн человек выздоровели, 41607 пациентов скончались.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+28 145 / сут.
Умерли
41 607+554 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+29 502 / сут.
- Глава Роспотребнадзора: Темпы прироста заболевших COVID-19 снижаются
- Российского журналиста уволили из американского СМИ за критику Навального
- Санду призвала граждан выйти на акцию протеста против парламента
- Госдеп: США никогда не признают Крым российским
- СМИ: Министры ОПЕК+ одобрили повышение добычи нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru