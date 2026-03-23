Умерла актриса из сериала «Сверхъестественное» Кэрри Энн Флеминг
23 марта 202609:23
Канадская актриса Кэрри Энн Флеминг умерла на 52-м году жизни после болезни. Об этом пишет журнал People со ссылкой на представителя артистки.
«Флеминг ушла из жизни в Канаде 26 февраля после того, как ей был диагностирован рак груди», - говорится в сообщении.
Актриса умерла в кругу своих близких.
Кэрри Энн Флеминг была наиболее известна по ролям в сериалах «Сверхъестественное», «Тайны Смолвиля», «Я - зомби».
Ранее в возрасте 81 года умерла актриса из сериалов «Корона» и «Аббатство Даунтон» Джейн Лапотер, пишет 360.ru.
