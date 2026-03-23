Умерла актриса из сериала «Сверхъестественное» Кэрри Энн Флеминг

Канадская актриса Кэрри Энн Флеминг умерла на 52-м году жизни после болезни. Об этом пишет журнал People со ссылкой на представителя артистки.

«Флеминг ушла из жизни в Канаде 26 февраля после того, как ей был диагностирован рак груди», - говорится в сообщении.

Актриса умерла в кругу своих близких.

Кэрри Энн Флеминг была наиболее известна по ролям в сериалах «Сверхъестественное», «Тайны Смолвиля», «Я - зомби».

