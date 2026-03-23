В шести регионах России сбили 29 украинских дронов
23 марта 202610:26
Дежурные средства ПВО за два часа нейтрализовали над регионами России 29 беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.
«В период с 7.00 мск до 9.00 мск... перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.
Беспилотники ликвидировали в Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой областях и над Московским регионом.
Минувшей ночью военные сбили над территорией РФ 249 дронов ВСУ, напоминает Ura.ru.
