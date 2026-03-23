Военно-Грузинская дорога закрылась для большегрузного транспорта

Военно-Грузинскую дорогу, соединяющую Владикавказ и Тбилиси, закрыли для большегрузного транспорта. Об этом сообщает «Росгранстрой».

«Вниманию граждан, планирующих пересекать границу через автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс. Военно-Грузинская дорога закрывается для большегрузного транспорта», - указали в учреждении.

Ведомство рекомендовало учитывать изменения при планировании пересечения границы.

Ранее проезд через границу России и Грузии закрывали из-за опасности схода лавин, напоминает 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
