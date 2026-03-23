Военно-Грузинская дорога закрылась для большегрузного транспорта
23 марта 202609:33
Военно-Грузинскую дорогу, соединяющую Владикавказ и Тбилиси, закрыли для большегрузного транспорта. Об этом сообщает «Росгранстрой».
«Вниманию граждан, планирующих пересекать границу через автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс. Военно-Грузинская дорога закрывается для большегрузного транспорта», - указали в учреждении.
Ведомство рекомендовало учитывать изменения при планировании пересечения границы.
Ранее проезд через границу России и Грузии закрывали из-за опасности схода лавин, напоминает 360.ru.
Горячие новости
- Лавров: Россия ждет Моди с визитом в этом году
- «Закон не нарушен»: Шаман отказался менять англоязычный псевдоним
- Военно-Грузинская дорога закрылась для большегрузного транспорта
- Умерла актриса из сериала «Сверхъестественное» Кэрри Энн Флеминг
- Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума с 2004 года
- В Зубцове под Тверью после падения обломков БПЛА повреждена квартира
- «Ядерный обмен»: Трамп» «перебил» ультиматумом удары по Натанзу и Димоне
- В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с пожарной машиной
- Иран опроверг информацию о кибератаке на систему водоснабжения
- Над Россией за ночь уничтожили 249 украинских беспилотников