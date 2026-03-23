Лавров: Россия ждет Моди с визитом в этом году

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Россию в текущем году. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«В 2026 году ждем премьер-министра Моди с визитом в Россию», - подчеркнул глава МИД.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин посетил Индию, где встретился с Моди и принял участие в российско-индийском бизнес-форуме, напоминает Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
