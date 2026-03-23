Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума с 2004 года

Россия в январе сократила импорт пива из стран Евросоюза, поставки упали до минимума с февраля 2004 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В начале года компании из РФ ввезли такой продукции на 763,6 тысячи евро. При этом в январе 2025 года импорт составлял 5 млн евро, пишет Ura.ru. За год поставки сократились в семь раз.

По данным агентства, сумма закупок стала наименьшей с 2004 года, когда импорт составлял 741,6 тысячи евро.

Ранее Россия нарастила объем закупки водки у стран ЕС, в первую тройку импортеров крепкого напитка вошли в том числе Латвия ($11,8 млн) и Литва ($888,8 тысячи).

