Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума с 2004 года
Россия в январе сократила импорт пива из стран Евросоюза, поставки упали до минимума с февраля 2004 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
В начале года компании из РФ ввезли такой продукции на 763,6 тысячи евро. При этом в январе 2025 года импорт составлял 5 млн евро, пишет Ura.ru. За год поставки сократились в семь раз.
По данным агентства, сумма закупок стала наименьшей с 2004 года, когда импорт составлял 741,6 тысячи евро.
Ранее Россия нарастила объем закупки водки у стран ЕС, в первую тройку импортеров крепкого напитка вошли в том числе Латвия ($11,8 млн) и Литва ($888,8 тысячи).
Горячие новости
- Лавров: Россия ждет Моди с визитом в этом году
- «Закон не нарушен»: Шаман отказался менять англоязычный псевдоним
- Военно-Грузинская дорога закрылась для большегрузного транспорта
- Умерла актриса из сериала «Сверхъестественное» Кэрри Энн Флеминг
- Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума с 2004 года
- В Зубцове под Тверью после падения обломков БПЛА повреждена квартира
- «Ядерный обмен»: Трамп» «перебил» ультиматумом удары по Натанзу и Димоне
- В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с пожарной машиной
- Иран опроверг информацию о кибератаке на систему водоснабжения
- Над Россией за ночь уничтожили 249 украинских беспилотников